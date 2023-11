Suitsusauna sõsarad jätkavad edulainel

Produtsent Marianne Ostrat rõõmustas, et esimest korda on Eesti dokfilm pälvinud EFA nominatsiooni. «On vägev näha, et «Savvusanna sõsaratest» on kujunenud üks aasta hinnatumaid filme. Parajasti jõuab see ka enamiku Euroopa riikide kinolevisse,» sõnas Ostrat.