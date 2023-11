Tänavu märtsis otsustas Rõuge volikogu valla koolireformi aastakese edasi lükata. Sellest on nüüd kaheksa kuud möödas, mis on selle aja jooksul muutunud?

Täpsustan, et vallavalitsus võttis otsuse eelnõu enne volikogu istungit tagasi. Aga jah, volikogu ise andis teada, et nad ei soovi seda hääletada. Põhjusena toodi välja, et kogukonna surve ja vastuseis oli suur, kaasamist ei olnud piisavalt ja volinikud ei julgenud või ei tahtnud vastutust võtta. Otsustasime siis ühiselt, et alustame otsast peale.