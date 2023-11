Urve Palo liitus Isamaaga

«Olen sügavalt mures meie majanduse käekäigu ja konkurentsivõime pärast. Eestit juhib majanduselu lämmatav valitsus, mille tegemiste ja tegemata jätmiste tulemusena ootab meid ees enneolematu ja läbimõtlemata maksutõus. Sellega halvendatakse veelgi nii ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, kiirendatakse inflatsiooni kui ka suurendatakse ebavõrdsust ühiskonnas. Sellises olukorras tunnen, et ei saa jääda kõrvaltvaatajaks,» selgitas Palo otsust aktiivsesse poliitikasse naasta.

Kuigi Palo on sündinud Haapsalus, on ta lõpetanud tollase Värska keskkooli. Aastatel 2007–2009 oli ta rahvastikuminister, 2014–2015 majandus- ja taristuminister, 2015. aastal ettevõtlusminister ning 2016–2018 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Viimasel ajal on kunagine tipp-poliitik põhiliselt tegutsenud meeskonnatöö ja juhtimise koolitaja ning juhtimiskonsultandina.