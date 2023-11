Ivari Padar, ajaloopäeva eestvõtja:

«Ikka selleks, et kodukoha ning Eesti ajalugu paremini arutada ja mõtestada. Planeerimisel arutame alati külarahvaga läbi, mis võiks teema olla. Esimesel korral rääkis professor Aivar Kriiska meilt leitud 4000-aastase kivikirve lugu, teisel korral tõestas professor Aadu Must, et Navi esmamainimine ei olnud aastal 1632, vaid 1607. Kolmandal korral tutvustas Ago Ruus fotograafia ajalugu Lõuna-Eestis ja kuulsat meie kandi fotomeest Gustav Zoppi.