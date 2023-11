Metsas leidub siiani kukeseeni

Nädala alguses võis kukeseeni näha näiteks Laatre piirkonnas Valgamaal. Et need sooja ilmaga metsas ka aasta lõpus kasvavad, ei ole siiski enneolematu. Näiteks 2011. aastal märkis saade «Reporter», et novembri keskpaiku paistis Nuustakul ehk Otepää kandis metsa minnes maapind ainult lehtedega kaetud olevat. Kui aga tähelepanelikumalt uurima hakati, leidus lehepadja alt välja punnitavaid kukeseeni veel küllaga.