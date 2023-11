Põlva abivallavanem pälvis koduerakonna aasta isa tiitli

Ta on suureks kasvatanud Timo (35), Liisbeti (33), Marimali (25) ja Kaarli (20) ning on nüüdseks neljakordne vanaisa. Laiem avalikkus teab teda vallajuhtimise kõrvalt mehena, kes on alates 1999. aastast saatnud suusatajad teele igal Otepääl toimunud murdmaasuusatamise MK-etapil.

Ometi ei piirdu Arne Tilga spordilembus vaid suusaaladega – tema hobiks on ka mootorrataste putitamine, aidates nõnda oma noorima poja Kaarli tänavu MX2 klassi motokrossi Eesti meistritiitlini.

«Ma kindlasti ei ole seda meelt, et täna siin saalis öeldi välja absoluutne tõde, sest ma väga loodan, et igal lapsel, igal inimesel on teadmine, et tema isa on maailma parim,» ütles Tilk.

«Isa roll perekonnas on tihti olla toetajaks, juhendajaks ning eeskujuks lastele, kes alles kujundavad oma identiteeti ja väärtusi. Arne on oma pealehakkamise ja südamlikkusega olnud sellest suurepärane näide mitte ainult oma lastele, vaid ka sadadele teistele, kes tema käe all treeninud,» sõnas Isamaa perede ühenduse esimees Gerli Lehe. «Tahan tänada ka teisi nominente ja kõiki isasid üle Eesti, kes on pühendunud oma lastele ja peredele. Teie rolli laste kasvatamisel on võimatu alahinnata.»

Riigikogu liige ja Isamaa aseesimees Riina Solman ütles, et sümboolselt langes tänavune Isamaa aasta isa tiitli üleandmine samale päevale Kaitseliidu 105. aastapäevaga. «Tänapäeva tormilises maailmas vajame üha enam kindlustunnet. Oma koduseinte vahel on turvatunde pakkujaks isad ja emad, Eesti riigis kõik need vaprad mehed ja naised, kes oma vabast ajast panustavad riigikaitsesse. Täname täna kõiki isasid ja soovime palju õnne ka Kaitseliidule,» lausus ta.

Isamaa aasta isa aunimetusega tunnustatakse Isamaa erakonda kuuluvat lasterikast isa, kelle pere kasvatab või on üles kasvatanud neli või enam last. Aunimetus antakse üle koos rahalise preemiaga 10 000 eurot ning see on tunnustuseks nende panuse eest pereelus ja ühiskonnas.

Tänavused Isamaa aasta isa nominendid olid riigikogu liige ja ettevõtja Mart Maastik, Tartu linnavolikogu esimees ja endine olümpiasportlane Kaspar Kokk, EELK Viljandimaa praostkonna praost Marko Tiitus, Põlva abivallavanem ja sporditreener Arne Tilk, talunik ja ettevõtja Ain Pajo ning muusik Teet Tihvan.