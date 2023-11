Põlvamaa noolemängija tuli Eesti meistriks

Laupäeval selgusid Tartus Eesti meistrid dartsis ehk noolemängus. Osales rekordarv noolemängijaid – mehi 130 ja naisi 20. Põlvamaa Laheda spordiklubi oli esindatud üheksa noolemehega.

Mehed olid jagatud 32 alagruppi, kust edasi sõelmängudele pääses kaks paremat. Laheda meestest õnnestus see kuuel – alagrupi võitsid Riho Vaikmäe, Raido Uibos ja Marten Kahar ning teise kohaga pääsesid edasi Alar Raha, Pätrick Kahar ja Ragnar Raag.

Kui oli mängitud sõelmängude teine ring, polnud Laheda spordiklubi jaoks seisud kõige roosilisemad. 16 parema hulka oli jõudnud ainult üks mees – Raido Uibos.

Kaheksa parema seas õnnestus tal kõik. Lõpuks jõudis ta finaali, kus ta krooniti Eesti meistriks. See on ka Laheda spordiklubi jaoks suursündmus – Uibos on esimene meister klubis.

Spordiklubi teatel meenutas finaali atmosfäär ja saalis viibinud inimeste arv natukene juba telerist nähtavaid suurturniire. Rahvas istus lava ees laudades ja kisas kaasa ning ergutas oma lemmikut.