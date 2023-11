Päästjad suutsid suitsuahjust alguse saanud põlengust päästa sigala

Alates tänasest kuni reedeni kontrollib päästeamet Eesti kodudes kohustusliku suitsu- ja vingugaasianduri olemasolu. Suitsuandur on juba 14 aastat kohustuslik, kuid päästeameti kurvastuseks paljudest kodudest puudu. Suur on tõenäosus, et ka teie koju satuvad päästjad ja inspektorid, et veenduda häireseadme olemasolus, õiges paigalduses ja töökorrasolekus. Töökorras suitsuanduri puudumisel on päästetöötajatel õigus süüdlast 40 euroga lühimenetluse korras trahvida. Päästjad ja inspektorid on äratuntavad ametiriietuse ja sõidukite järgi. Kui tekib kahtlus ametimeeste aususes, on kohane küsida ametitõendit.