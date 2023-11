Omavaheline koostöö on väga oluline, sest just nii saavad lubadused reaalsuseks ning inimeste eluolu paraneb, kuid teistele vastutöötamine ja nendele vastandumine on justkui käsipiduri tõmbamine tervele ühiskonnale, tõdeb erakonna Eesti 200 ridadesse kuuluv lõunaeestlasest parlamendisaadik Igor Taro.