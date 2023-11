Koolimaja ostmiseks näitasid huvi üles tuhanded inimesed, aga pakkumisi ei tehtud

Rõuge abivallavanem majandusalal Uno Kangro sõnas, et müügi nurjumine ei ole praegu veel probleem. «Kindlasti ei ole praegu kinnisvara müügi kõrghetk, mistõttu tehakse ostu- müügi otsuseid väga kaalutletult ning esimese enampakkumise nurjumine väga häiriv veel ei ole,» sõnas Kangro. «Otseseid põhjusi, miks hoone jäi sellel korral müümata, ei oska eraldi välja tuua,» lisas abivallavanem, öeldes ka, et kuna oli ka inimesi, kes peale kuulutuse vaatamise ka küsimusi küsisid, näitas, et info müügi kohta liikus.