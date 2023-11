Pikaaegsete kogemustega liikluspolitseinik istus napsuse bussijuhi asemel rooli

Ootamatu olukorra tingis asjaolu, et Võru linnaservas kontrollitud bussijuhil tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ning tema teekond reisijate sõidutamisel ei saanud enam jätkuda. Õnneks juhtus kõik see staažika ja pea kõiki juhtimisõiguse kategooriad omava liikluspolitseinik Enn Virgu silme all, kes hommikusel tipptunnil bussi rooli hüppas ning paarikümneliikmelise reisiseltskonnaga retke ette võttis.