Puiduga kütmine on ühtviisi nii kõige kulukam kui kõige soodsam küttelahendus

Tuleb välja, et traditsiooniline ahjuküte on lausa 1/3 võrra kallim kui automatiseeritud ning oluliselt mugavamad alternatiivid. Haluküte on selgelt soodne ja konkurentsivõimeline siis, kui kogu küte varutakse oma metsast kodu vahetust lähedusest ning aja, töö ega tehnika kulu juurde ei arvestata.

Samas just küttepuude hind on kõige kõikuvam. Hinnavõrdluses on aluseks võetud soodsam toore küttepuu hind, sest enamik peresid varuvad puitu soodsamalt paariaastase tsükliga ette ning see jõuab riidas ära kuivada. Kuiva küttepuu hind konteinerites ning võrgus oleva kaminapuu hind on kuni kaks korda toore puu omast kõrgem.

Kust tuleb soe vesi?

Soojuspump on mugav, madala hoolduskuluga ning automaatne. Kuna tegu on elektrikütte seadmega, on möödapääsmatu suurem ning kulukam peakaitse. Uue hoone rajamisel võib elektrivõrguga liitumise tasu paisuda ebameeldivalt kõrgeks. Kuna otsene elektrienergia kulu on soojuspumpa kasutades suur, on see küttelahendus enim sõltuv elektri börsihinnast, mis külma talve korral võib kordades kerkida.

Hea lahendus on elektri hinna fikseerimine. «Samuti sõltub õhu abil kütva soojuspumba tõhusus väga otseselt välisest temperatuurist: külma ja pakaselise talvega võivad kütte- ja elektrikulud märkimisväärselt paisuda, sest seadme kasutegur langeb -5C kraadi jahedama ilmaga märkimisväärselt ning -15 kraadi kandis muutub seade väga kulukaks elektriradiaatoriks. Soojal talvel on aga olukord vastupidine – valdav osa soojusest ammutatakse õhust,» selgitas Oinus.

Gaasikütte efektiivsus välistemperatuurist ei sõltu. Küll võib halbade asjaolude kokkusattumisel kordades muutuda talvine gaasi hind. Ainus võimalus hinnariski maandada on hinna pikemaks perioodiks fikseerimine. Ja muidugi pisiasi, et taas soodsaks muutunud gaasikütet saab kasutada vaid seal, kus on olemas vastav taristu.