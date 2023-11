Marju Kõivupuu: Laske sandid sisse tulla...

Hiljutisel kohtumisel õpilastega arutlesime, kuidas eri kultuurides meenutakse lahkunud lähedasi. On rahvaid, kes teevad seda lõbutsedes. Nad usuvad, et siis tunnevad ka kadunukesed ennast teises ilmas hästi. Meie kultuuri- ja komberuumis on tavaks jääda esivanemaid mälestades vaoshoituks. Küllap see on üks võimalikke põhjusi, miks halloween tekitab vastakaid tundeid.