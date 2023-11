«Kui tuli avalikuks, et koolimaja tahetakse ära müüa, hakkas mul peas ketrama, et kui müüakse, siis peame siit ära minema. Aga kuhu?» rääkis Võru vanatehnikaklubi Vänt president Raivo Ojaveer.

Klubi käsutuses on nüüdseks 15 aastat tühjalt seisva koolimaja õuel asuv endine tööõpetuse hoone ja garaažid, mida on Võru linnalt tasuta üüritud. Sisustatud on klubiruum ning garaažis ootab hooldamist üksjagu tehnikat, jalgratastest tuletõrjemasinateni.