Tiit Loim: kõik kiskus viltu juba ammu

Kuulsad füüsikud küsivad vahel, miks on inimkonnal vaja huvituda haldjatest, horoskoopidest ja kõigest muust maagilisest, kui meie universum ja eeskätt elu Maal koos kõige seda ümbritsevaga on üks suur ja astronoomiliselt ebatõenäoline ime. Võib-olla aga sellepärast, et selle ime sees on kogu aeg olnud kannatused, haigused ning loomulikult sõjad, mis maagiast lohutust otsima sunnivad.