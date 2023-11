Uus õpiraamat aitab paremini võru keele juurde jõuda

Raamatus on 30 peatükki, mis puudutavad aastaringi ja võrokese jaoks tähtsaid teemasid. Koos võru keelega on proovitud teha õppijale lähedasemaks ka Võrumaad ja selle kandi elutunnetust. Iga peatüki alguses on jutuke või luuletus ja valik sõnu, mida peatükis kasutatakse. Edasi tulevad ülesanded, kus saab keelemõistmist juba proovile panna. Ülesannete koostamisel on püütud lõimida keelt teiste valdkondade – loodusloo ja kunstiõpetusega, isegi matemaatikaga, eesmärgiks õpimaterjali elulähedus. Peatüki lõpetab soovitus kuulata mõnda teemaga seotud võrukeelset pala Helüaidast. Läbi kogu raamatu pakuvad virgutust Contra krutskilised ütlemised.