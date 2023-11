Jaak Madison Igor Tarole: Eesti 200 eesmärgiks oli poliitilise prostituudina isikliku kasu tagaajamine

Eesti 200 ja riigikogu liige Igor Taro sõnul pole opositsiooni kuuluval erakonnal EKRE-l valitsusse asja järgmised seitse ja pool aastat, kuna enda poliitilise tegevusega on nad teiste erakondadega sillad põletanud. EKRE-sse kuuluv europarlamendi saadik Jaak Madison aga seevastu leiab, et Eesti 200 poliitiline tulevik on tume.