Lauri Hussari vastus Joakim Heleniusele: näen väljaütlemises üleskutset, et uus esimees saaks laia kandepinnaga mandaadi

Lauri Hussar, kes teatas hiljuti erakonna juhi kohalt tagasiastumisest, ütles, et temal Heleniuse sõnavõttu sobiv kritiseerida pole, sest Eesti 200 on demokraatlik erakond, kus igal liikmel on õigus oma arvamusele ja õigus seda ka väljendada. «Mina loen Joakimi väljaütlemisest välja üleskutset, et üldkogul osaleks vähemalt 250 inimest, et uus erakonna esimees saaks laia kandepinnaga mandaadi,» sõnas Võrus sündinud Lauri Hussar.