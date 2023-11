Võru maakonnas toimus turismiinfo jagamise süsteemis muutus

Edaspidi jätkavad paberkandjal Võru maakonna vaatamisväärsuste ja turismiobjektide kohta info jagamist kohalikud turismiettevõtted. Kui Lõuna-Eestis on kokku üle 40 ettevõtte, kes turismiinfot levitama on asunud, siis Võru maakonnas on infopunkte kokku seitse ning tuleval aastal on oodata ka nimistu täienemist. Ettevõtted, kes turismiinfot jagavad, tunneb ära sinise märgise abil, millel on kujutatud i-täht.