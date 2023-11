Valga valla majanduskeskuse juhataja Cristo Kahro sõnul jääb iga nädal Valga põhikoolis ja kolmes lasteaias, mille toitlustamise eest majanduskeskus hoolitseb, järele umbes 480 liitrit toitu. See teeb kogu söögikraami hulgast umbes 15 protsenti.

Üks viis raiskamist vähendada on võimalikult varakult teada saada sööjate täpne arv. Sestap nihutatigi lasteaedades varasemaks kellaaega, mil vanemad peavad teada andma info oma lapse puudumise kohta. Kui varem tuli toidukordadest puudumine teada anda eelneval päeval hiljemalt kell 11, siis nüüd on see tärmin kell 9.