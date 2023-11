«Riigimajad on igati tasuv investeering. Juba toimivate riigimajade pealt näeme, et koospaiknemisest on kasu – riik on halduskuludelt märkimisväärselt kokku hoidnud ning loonud võimaluse töötada pealinnast väljapool,» sõnas rahandusminister Mart Võrklaev. «Samas, nagu näitab tagasiside, hindavad inimesed tõepoolest võimalust ajada asjad korda kodu lähedal ühes kohas ehk riigi teenused on kodanikele lähemal.»