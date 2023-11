Otepää valla aasta isa: olen tiitli üle pisut kohkunud

«Olen siiralt üllatunud ja pisut ka kohkunud aasta isa tiitli üle. Argipäev on parajalt väljakutsuv ja õhtu lõpuks mõtleme ikka, et oleks võinud paremini. Pole vist kellelegi võõras tunne,» ütles Põvvat. Tema sõnul on isaks olemine üks selliseid vägevaid arenguvõimaluste maratone, mille sarnast on raske elus ette kujutada ning ta ei asendaks seda millegi vastu.

«Armastatakse öelda, et päevad on pikad, aga aastad on lühikesed. Ma nõustun ja tõden, et iga hetk, mille olen saanud oma perekonnaga olla, täidab seda väärtuste anumat, mida ka aastate pärast hoian meie varakambris,» sõnas kolme lapse isa. «Tervitan kõiki isasid ja soovin, et iga päev võiks olla südames tänutunne, et meil on lapsed, kellele olla isa.»

Aasta isa Heikki Põvvat ning nominendid Indrek Hitrov ja Enno Pung said tänutäheks kunstnik Ave Kruusmaa loodud kaunid keraamilised meened. Aasta isa tiitlit annab välja Otepää naisselts koostöös Otepää vallavalitsusega.