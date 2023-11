Võrus tekkinud põleng oleks võinud lõppeda katastroofiga

Päästjad said teisipäeval kell 16.36 teate, et Võrus aadressil Veskioja 7 tuleb keldrist suitsu. Suitsu aitas boksi elanikul märgata suitsuandur. Kuna keldris olid erinevate värvide ja muude ainete näol ladustatud plahvatusohtlikud ained ja kõrvalboksides olid inimesed kodus, siis oli vaja naabreid hoiatada. Omanik helistas ise päästeametile ja teavitas naabreid, et nad peavad ridaelamust lahkuma.