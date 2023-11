Lugejate ette astuvad kolm Valgamaa kirjanikku

Kõik kolm on tänavu oma loomingu austajaid rõõmustanud uue teosega. Arikainen andis välja proosateose «Must kolmnurk», Orav koduloolise raamatu «Peatu hetkeks, rändaja» ja Valdmann luulekogu «Nägudes sügavad vagunid».

Raamatukogu direktor Triinu Rätsepp tõdes, et kolme autori kaudu avaneb kolm erinevat maailma. Üheskoos otsustati kirjutajad rahva ette kutsuda, et väärtustada Valgamaa kirjandushuviliste inimeste aega, andes ühtlasi võimaluse mitmekesiseks kirjanduslikuks lõunatunniks. «Omaette väärtus on ka autorite omavahelises kohtumises,» lisas Rätsepp.