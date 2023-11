Kuidas kontrollida katust peale sügistorme ja enne talve tulekut?

«Kui tormi tagajärjel on osa katusest ära lennanud, siis on selge, et tuleb kiiresti tegutseda ja esimesel võimalusel lasta ekspertidel katus parandada või seda ise lappida. On aga palju olukordi, kus tormi mõju pole otseselt silmale nähtav, kuid katuse veepidamine on saanud kannatada,» selgitas Eternit katuste ekspert Hanno Kruusimaa. «Kui lekkele kohe jaole ei saa, siis võib see tähendada, et märkamatult võib hoone konstruktsioonidesse isegi kuude kaupa vett imbuda. See aga võib tuua kaasa juba väga suured kahjud hoone konstruktsioonidele, soojapidavusele ning ka eluruumidele.»

Kruusimaa märkis, et iga situatsiooni teeb eriliseks ka katusematerjal. «Plekist katused on kergemad ning kui sinna tuul alla pääseb, siis võivad need ka lihtsamini kogutükis minema lennata. Seepärast peab jälgima, et kõik katuse detailid oleksid korrektselt paigaldatud. Tugevamast ja raskemast materjalist katused nagu kivi või eterniit on tuule vastu juba kindlamad,» lausus Kruusimaa.

Kuidas kontrollida katust peale või enne suuri torme:

-Vaata üle liitumiskohad. Korstnate ümbrused, ühenduskohad seintega, üleminekud ühelt katuse osalt teisele jne. Need on tavapäraselt iga katuse kõige nõrgemad kohad, kust kahjustuste korral võib vesi hakata sisse pääsema. Eriti olulised on korstnate ümbrused, sest seal toimub pidev kuuma tõttu paisumine ja kahanemine ning muud protsessid, mis võivad veekindlust kompromiteerida.