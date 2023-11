Tõrva astronoomiaklubi pälvis teadusagentuuri auhinna

Tõrva astronoomiaklubi liige Taavi Niittee lausus, et ikka on hea, kui keegi tunnustab. «Eriti hea tunne on, kui see tunnustus tuleb oma ala tundvatelt asutustelt ja inimestelt.»

Teise preemiaga käis kaasas 2000-eurone preemia. Selle eest lubab klubi osta uue korraliku teleskoobi. «Kuna meil on klubil juba olemas nii-öelda laia ja keskmiste vaateväljadega teleskoobid, siis plaan on osta pika fookuskaugusega peegelteleskoop, millega oleks hea vaadelda ja pildistada eelkõige Päikesesüsteemi planeete ning kaugemaid ja pisemaid süvataeva objekte. Siis on justkui igaks juhtumiks teleskoobid olemas. Kindlasti saavad ka kõik huvilised mõnel meie avalikul vaatlusel ka läbi uue teleskoobi vaadata. Millal see võib toimuda, on hetkel raske öelda, selleks tasub meie Facebooki-lehel silma peal hoida,» sõnas Niittee.