Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive lausus, et lähtudes ühistranspordikeskuse tellimusest, on hangitud 73 uut bussi. «Kuna masinapark saab olema suur, teeme uute sõidukite valmistamiseks koostööd mitme tootjaga. Istekohti on neis 16–42,» sõnas Riive.