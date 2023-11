Jaan Rapp: et ei tuleks nohu ...

Sellest, et vähene liikumine pekikihti kasvatab ja raskeid tervisprobleeme kaasa toob, on räägitud palju. Ja väga hea on, et räägitakse. Teatavasti võib tilkuv vesi uuristada augu nii mõnessegi kivisse ja mõjus sõna ärgitada liikuma mõndagi mehepoega või eevatütart.