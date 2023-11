KIRI: Mõne probleemi saaks üsna hõlpsalt lahendada

Näiteks on Pika tänava toidupoest üle tee üks puu nii ohtlikus seisus, et võib suure tormi ajal mõnele inimesele pähe kukkuda. Teine puu, mis jääb poe juurest valgusfoori poole suundujale vasakut kätt, on aga täiesti ära vajunud. Kui midagi nende puude tõttu juhtub, kes siis vastutab?

Üks probleem on seal kandis veel. Haigla juurest üle tee asub bussiliini nr 1 peatus. Selle kohal on igavesti vana rõdu. Bussiootajatele mõeldud pink on just selle all ja seegi olukord näib ohtlik. Selle pingi võiks viia valgusfoori poole.