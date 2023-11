16. novembril kell 00.16 teatati, et Valga vallas Laanemetsa külas põleb saunahoone, mille mõõtmed on 4x3 meetrit. Päästjate saabudes ulatus leek katusest välja. Tulekahju kustutati kell 2.01. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.