Sagenevad põuad suunavad ka Eestis vett taaskasutama

«Oleme Eestis ikka harjunud veerikkusega, kliimamuutuste tõttu aga põuad sagenevad ning mitmetes Eesti piirkondades ei jagu suvisel ajal elanikkonnale piisavalt joogivett. Seega on ka meil aeg hakata vett kokkuhoidlikumalt kasutama,» lausus Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Läänerand, märkides, et loobuda võiks näiteks joogivee puhtusega tarbeveega tänavapesust ja haljasalade kastmisest.

Lääneranna sõnul on ka mitmed Eesti tööstusettevõtted huvitatud alternatiivsete veeressursside kasutuselevõtu võimalustest, sest jõgedest, järvedest ja põhjaveest vee võtmisel on koguselised piirid. «Vee-elustikule tuleb säilitada nende eluks vajalik vesi ja ka põhjavee tarbimist ei saa kasvatada lõputult. Seepärast soovisimegi selles valdkonnas õigusruumi ajakohastada,» selgitas Läänerand.

Edaspidi on võimalik täiendava puhastuse läbinud kasutatud veega niisutada põllumajandusmaid ja haljastust, puhastada tänavaid ning tarvitada keemiatööstuses. Seda eeldusel, et võimalikud tervise- ja keskkonnariskid on maandatud ning keskkonda ei koormata ohtlike ainetega. Näiteks haljasalade kastmiseks tarvitatav taaskasutusvesi peab olema mikrobioloogiliselt ohutu.