Valgalased saavad uuel nädalal jõulupuu

Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Elina Naaris andis teada, et Valga linna tuuakse jõulukuusk järgmisel teisipäeval ehk 21. novembril. Sel aastal tuuakse kuusk Kaagjärve külast, mis asub Valgast viis kilomeetrit idas. Jõulukuusk on Valga vallale kingitud ja kuuse pikkus on 15 meetrit. Kuusk püstitatakse, nagu ikka, Valga keskväljakule. Kuuse teekond Kaagjärve külast linna poole algab kella 10.30–11.30 vahel. Kuusk peaks jõudma keskväljakule hiljemalt kell 14, kus kõik kohalikud saavad kuuse püstitamist ka oma silmaga jälgida.