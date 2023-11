Ukraina põgenike koer sattus teadmata kombel Riiast Võrumaale

Rõuge vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Margit Päkk tunnistas, et tegu on omajagu segase looga. Küll aga on teada, et koera pererahva puhul oli tegemist Ukrainast pärit inimestega, kes jõudsid Riiga koos koeraga. «Paraku pidid nad seal koerast loobuma, sest keerulised ajad seadsid oma reeglid. Koera omanik Natalia ütles, et andis koera selle aasta jaanuaris edasi Riias ja rohkem ta temast eelmise nädalani ei kuulnud.»