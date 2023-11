Tuntud varas kimbutab kohalikke

Valgas elav Jelena Gafurova sõnul on väidetav varas korduvalt kinni istunud ja mõne kuu eest vanglast välja saanud. Gafurova sõnul varastab mees tihti Siili keskuse Konsumist ning nemad on temaga kõige suuremas hädas.

«Meil varastas poes mõned nädalat tagasi riideeseme, aga saime kohe kätte. Laupäeval Vabaduse tänaval ühest poest varastas kolm pluusi. Klienditeenindajast vanem naisterahvas jooksis järgi ja sai kätte,» sõnas Gafurova. Ta lisas, et kuigi temale teadaolevalt ei ole politseid kohale kutsutud, siis alles möödunud laupäeval kirjutas ta selle mehe osas politseile pika kirja.

Gafurova sõnul on isik politseile tuttav, mees on Valgas sündinud, seal kuritegusid korda saatnud ja ka mitmeid aastaid kinni istunud. «Tuleb välja ja läheb tagasi,» kommenteeris Gafurova.

Kagu jaoskonna grupijuht Margus Puhm sõnas, et politseile on alates suvest Valgas asuvast Siili keskusest teada antud mitmetest vargusjuhtumitest. Juhtunute pinnalt on alustatud väärteomenetlused, mille raames käib tõendite kogumine ja asjaolude täpsustamine. «Antud hetkel pole sündmustega võimalik üht inimest seostada,» sõnas Puhm.