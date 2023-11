Visionäär Gunther Pauli külastas Tõrvat

Sel nädalal on toimumas rohetehnoloogia mess NEXPO Tallinn 2023, kus üheks peakõnelejaks on sinise majanduse kontseptsiooni visionäär Gunther Pauli, kes kasutas võimalust Eestis olles külastada ka kohalikku innovatiivset ettevõtet Shroomwell. Ettevõtte juhi Siim Kabritsa sõnul oli au tunnustatud visionääri Tõrvas võõrustada. „Tõrvast on saanud üks globaalse roheinnovatsiooni pealinnu – seentega koos tegutsedes saame üheskoos lahendada globaalseid probleeme. See on üks oluline põhjus, miks sellise haardega majandusteadlane just Tõrvat külastada soovis,“ rääkis Kabrits.