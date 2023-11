Asevallavanem lubab, et Pika tänava sild remonditakse esimesel võimalusel

Piltidelt on näha, kui täbaras seisus sild on. Kuigi lagunev osa jääb silla kõrvale, kuhu jalakäijad niisama ei satu, siis valmistab suurt probleemi erosioon, mis silda söövitab. Sillal olev sõidutee on piiratud äärekividega. Sademevee ärajuhtimiseks on tänavale paigaldatud restkaevud, millest kaks asuvad vahetult silla juures. Valingvihmade korral tõuseb vee tase silla juures äärekividest kõrgemale ning osa veest voolab Pedeli jõkke mööda mulde nõlva.