Isa ehitas Noorte Eurovisioonil osalejale koju sama poodiumi, millel laulja võistlusel esineb

«Kõik ettevalmistused on tehtud ja Arhanna on oma kodus Räpinas saanud veel laulule ja liikumisele viimase lihvi anda. Arhanna isa on kuldsete kätega mees, kes ehitas tütrele koju sarnase poodiumi nagu tal Eurovisiooni laval on, nii et ta on saanud üsna sarnaselt sellele harjutada, mis teda Nice’is ees ootab,» ütles Kõrvits.

«Meie jaoks on eelkõige oluline, et Eesti esmaskordselt sellel võistlusel osaleb. Arhanna on väga hea häälega laulja ja meil on tugev laul,» ütles Kõrvits. «Aga Eurovisiooni tulemused on etteennustamatud ja seetõttu on mingit konkreetset kohta keeruline prognoosida. Kõige tähtsam on, et Arhanna saaks positiivse kogemuse nii suure publiku ees esinemiselt ning meie ülesannne on teda selles toetada. Selleks on suurepärane võimalus alates 24. novembri õhtust, mil avatakse veebihääletus, kus saame ka ise Arhannale oma hääle anda, nii et soovitan seda kõigil teha,» tõi produtsent välja.