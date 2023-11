Läti tähistas iseseisvuspäeva

Valka kihelkonnaduuma keskkonna- ja disainispetsialist Madara Birča ütles, et Valkas on Riia ja Zemgale tänava ringristmikule paigaldatud Läti riigi 105. sünnipäevale pühendatud ribareklaam. Sama loosung «Palju õnne, mu Läti! 105. aastapäev» on paigaldatud ka Riia tänavale kesklinna.