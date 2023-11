GALERII ⟩ Põlvamaa ravimifirma areng tõi neile mastimänni tiitli

Acino on Šveitsi ravimifirma peakorteriga Šveitsis, mis arendab, toodab ja müüb rahvusvahelistel turgudel tunnustatud kõrgekvaliteedilisi ravimeid. Põlvamaa Mastimänni eelkäija Nycomed Sefa oli üks esimesi erakapitalil aktsiaseltse kogu lagunevas Nõukogude Liidus. Arenetud on avalikkuse eest pigem varjul, aga samas pidevalt ja muljetavaldavalt. Omanikeringis on toimunud mitu vahetust, aga tegemist on olnud lugupeetavate maailmafirmadega, kes on väärtustanud kohalike töötajate arengut. Acino Estonia OÜ käive oli 2022. aastal 17,9 miljonit eurot ning kasum 2 miljonit eurot. Keskmine brutopalk oli 2667 eurot.

Firma juht Katrin Madissoo lausus pärast tunnustuse vastuvõtmist, et töötajaid on praegu 106, kellest viis on tööl 1992. aastast ehk siis algusajast. «Keskmine tööstaaž on üheksa aastat ning see on langenud üksnes tänu sellele, et oleme järjest uusi inimesi tööle võtnud. Kui mõne aasta eest oli ettevõttes 60 – 70 töötajat, siis nüüd on 106. Tööl käiakse ka Tartust, Võrust ja isegi Tallinnast. Mitu inimest on tööpäevadel Põlvas üürikorteris ja lähevad nädala lõpuks koju tagasi. Põlva on tore ja rahulik koht töötamiseks! Ja eks me ikka loodame laieneda veelgi.»