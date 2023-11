Räsitud suursaadik valas oma tõe kaante vahele

«Viimase kahe aastaga püüti minust luua kujutelma, et ma ei ole tegelikult see, kes ma olin 30 aastat. Sellepärast ma mõtlesin, et ma kirjutan, kes ma olin 30 aastat,» sõnas Clyde Kull Võru raamatupoes pealt 30 kuulaja ees. «Seal on ka pikantseid seikasid, kuidas minu kinnivõtmine toimus: tuleb kaitsepolitsei kuue masinaga, 12-14 inimest, peavad mind kinni 18 tunniks. Toimub läbiotsimine, pärast viiakse veel vangi.»