Koolipered õppisid tasakaaluliinil käima

«Kolme viimase aastaga on kolmandik Eesti koolidest saanud tasakaaluliini. Eesti on muutunud lühikese ajaga slackline’i- maaks, nüüd said nii õpilased kui õpetajad oma oskusi täiendada ja järgmisele tasemele viia,» lausus Vahesaar.