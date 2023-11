«Proovid on läinud ootuspäraselt,» ütles dramaturg ja lavastaja, Alle-Saija teatritalu eestvedaja Ingrid Ulst. Ühelt poolt on nad alates suve lõpust teinud sõnalise osa proove näitlejatega. Teisalt on koreograaf Svetlana Zaikova alates kevadest loonud Maljarkale koreograafiaid ning Maljarka õppinud vastavaid tantse.

Oktoobri keskpaigas said teatritegijad esimest korda nii-öelda keskpõrandal kokku. See tähendab, et toimusid esimesed suured proovilaagrid, kus sõnaline osa ja liikumisnumbrid kokku pandi. Sealt alates on nad terve trupiga koos käinud ja proove teinud.