Võrumaal valmib lund ja sula trotsiv uisuväljak

Koos katuse ehitusega Vastseliina gümnaasiumi naabruses olevale uisuväljakule paigaldatakse sinna ka külmutusseadmed, mis võimaldaks sõltumata muutlikust talveilmast hoida jää uisutamiskõlblikuna. «Siinpool Tartut pole seni olnud ühtegi kunstjääga jääväljakut. See peaks oluliselt kvaliteeti tõstma,» sõnas Tuvike. «Kui seni võitlesime lumega, siis katus kaitseb meid selle eest hästi. Praegu ei olnud paraku raha, et ehitada ka seinad – see jääb tuleviku jaoks.»