16. novembril 1988 võttis Eesti NSV ülemnõukogu vastu otsuse ENSV suveräänsusest. Kuidas seda otsust 35 aastat hiljem lahti mõtestada?

Aga kui mõtelda hoopis niimoodi, et kui seda poleks olnud? Arvan, et oleksime siis jõlkunud teiste sabas ja võimalik, et mõned asjad oleksid läinud ka teistmoodi. Ehkki selleks ajaks oli juba Karl Vaino maha võetud ja Vaino Väljas asemele pandud.