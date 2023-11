Esiletõstmist väärib Kasimova oskus raamatutele pealkirju panna. Pea iga kogu puhul võtab see teose kenasti kokku.

See kehtib ka kogu «Luulelend» kohta. Kuidagi ei taha uskuda, et prostituut luuletaja aeda batuudile hullama kipub või värsside autor karjamaalt lehmakoogi kaasa võttis, et sellest taimejooki teha. Ent fantaasiat Kasimoval jagub ja nii viibki tema luulelend autori ja temaga koos ka lugeja pöörasele rännakule.