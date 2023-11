Pihkvamaa linna piirile ilmus omalaadne hoiatus

Nädalapäevad tagasi Telegramis levinud fotolt on näha, et kahe märgi vahele seotud riidetükile on kirjutatud: ettevaatust, linnas on vähe asfalti.

Pildilt paistab, et Pihkvast 240 km kaugusel asuva 14 000 elanikuga Neveli linna piirini on tänavu pandud teele värske asfaltkate, kuid edasi on teekate tublisti kulunum. Küllap sellest siis ka inimeste sarkasm, et teetöö just linna piiril lõppes.