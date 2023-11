Esmaspäevane ilm tuleb Mandri-Eestis valdavalt sajuta

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm ja kohati võib vähest lund sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, saartel valdavalt kagutuul 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 2–8 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni 1 kraad sooja.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–6 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Võib kohati vähest lund sadada. Nähtavus on mõõdukas. Külma tuleb 1–3 kraadi.

Esmaspäeva ennelõunal on saartel pilves, mandril muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal aga pilvisus tiheneb. Saartel sajab kohati vähest lund või lörtsi. Puhub idakaaretuul 1–7, saartel 4–9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saartel tuleb kohati kuni 2 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub idakaaretuul 1–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 1–2 kraadi.