Parima mahetootja ja mahejoogi tiitel tuli kagunurka

«See talu on meie elukeskkond, seda peab hoidma võimalikult puhta ja elamisväärsena,» ütles parima mahetootja tiitli koos poeg Max Mõttusega koju viinud Meelis Mõttus. «Minu lapsed ei jätkaks praegu siin, Eesti kagunurgas talu tegemisi, kui me ei majandaks mahepõllumajanduslikult.»

Parima mahetoidu ja parima mahejoogi tiitlid läksid sel aastal ettevõtetele, kes omakasvatatud toorainet ise kohapeal väärindavad. Parima mahejoogi tiitli sai keefir, mis on valminud tänavuse parima mahetootja ettevõttes Metsavenna Turismitalu koolide ja lasteaedade soovil. Meeldiv mahe maitse ja siidine tekstuur teevad Metsavenna keefirist suurepärase igapäevajoogi, teatasid konkursi korraldajad.

Parima mahetoidu tiitli sai fermenteeritud küüslauk, mis on valminud Lääne-Virumaa väikeettevõttes Vinkymon. Küüslaugu pikaajalisel kääritamisel saadud toode võitis hindajaid eelkõige meeldiva hapuka maitse ja tervislikkusega.

Konkursi korraldaja Airi Vetemaa sõnul oli konkursil osalejate tase ühtlaselt kõrge nii tootjate kui ka toodete puhul ning parimaid seetõttu eriti keeruline valida. «Kuigi ettevõtted olid väga erineva suuruse, tegutsemisvaldkonna ja ajalooga, olid kõigil omad esiletõstmist väärivad eripärad,» ütles ta. Korraldajate teatel innustas ühise joonena kõiki nominente soov tegutseda võimalikult keskkonda säästvalt ning pakkuda toidulauale suurepärast ja tervislikku toitu.

Parima mahetootja ja -toote konkurss toimus 14. korda. Konkursse korraldab regionaal- ja põllumajandusministeeriumi tellimisel Eesti mahepõllumajanduse sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse koostöökoguga.

Parimad mahetootjad

Parim mahetootja 2023: Max Mõttus ja Meelis Mõttus – Lõunapiim OÜ/Metsavenna Turismitalu OÜ. Mõttuste pere on Võrumaal Eesti punast tõugu lehmi pidanud ja mahepiima tootnud üle 20 aasta. Lehmade heaolu ja piima kõrge kvaliteet on neile väga tähtsad ning see kõik kajastub ka talu meiereis valmivates maitsvates juustudes ja muudes piimatoodetes. Keskkonnasäästlik mõtlemine, innovatsioon ja kõrge kvaliteet on Mõttuste pere juhtmõte kõigi tegevuste juures.

II koht: Kalmer Visnapuu – Piira Mahe OÜ/Pariismar OÜ/FIE Kalmer Visnapuu. Ta majandab Lääne-Virumaal ja Valgamaal kokku ligi 900 hektaril, suurem osa sellest on rohumaad, sh pärandniidud. Lihaveiseid on kokku ligi 600. Innovatsioon- ja arenguvõimalused, koostöö olulisus ja lihaveisekasvatajate huvide eest seismine on Kalmer Visnapuu igapäevategevus.

III koht: Priidu Veersalu – Iisaka lambakasvatustalu (FIE Priidu Veersalu) Harjumaal. Talus on 200 lammast, põhirõhk on toodangu kõrgel kvaliteedil ja lammaste heaolul. Tema südameasjaks on ka pärandkoosluste taastamine ja hooldamine. Ta osaleb ka mitme organisatsiooni töös.

Mee väärtustamise ja väärindamise eripreemia: Riin ja Allan Liht – MÖM Organic Honey OÜ. Mahemesilas on üle 100 taru, mis paiknevad peamiselt looduslikel aladel. Kohapeal valmivad suurepärased meetooted. Nende missioon on näidata, et Eesti mahemesi on maailmatasemel.

Kiire arengu eripreemia: Madis Kängsep – Haavistu talu OÜ. Noor talunik Võrumaalt on väheste aastatega nullist alustades ehitanud üles hästi toimiva teraviljakasvatusettevõtte, kus on 350 ha maad ja vajalikud põllutöömasinad.

Tervikliku lähenemise eripreemia: Tanel Aru – Kritanto OÜ. Saaremaal asuvas lihaveise- ja teraviljakasvatusettevõttes on 70 lihaveist ja 300 ha maad. Taneli põhimõtteks on mahetootmine, kus taime- ja loomakasvatus üksteist täiendavad.

Kalkunikasvatuse kui uudse mahetootmisharu käivitamise eripreemia: Elen Põdra – Karusaare Mahetalu OÜ. Lääne-Virumaal asuva mitmekesises väiketalus kasvatatakse kalkuneid, kanu ning köögivilju. Toodang jõuab nii tööstusesse, restorani kui ka eratarbijani.

Parimad mahetooted

Parim mahetoit 2023: fermenteeritud küüslauk, Vinkymon OÜ

II koht: praejuust, Metsavenna Turismitalu OÜ

III koht: kuivatatud küüslauk, Piirimäe OÜ

Parim mahejook 2023: keefir, Metsavenna Turismitalu OÜ

II koht: valgesõstra mahlajook, Ostrova Mari OÜ

III koht: sinikuslapuu mahl, HoneyBerry OÜ

Eripreemiad:

Suurepäraselt eksponeeritud maitsva toote eripreemia – rohumaaveise antrekoodi steik, Linnamäe Lihatööstus AS

Väga hästi õnnestunud laktoosivabade mahepiimatoodete turuletoomise eripreemia – kohuke ja hapukoor, Saaremaa DeliFood OÜ

Kõige lõbusama mahetoote eripreemia – mahlajääde tootesari POPSIK, La Muu AS

Parimate maiustuste eripreemia – metsapähkli-šokolaadikreem ja vaarikatooršokolaad, Roosiku OÜ

Festivali Maitsev Eesti külastajad said maitsta valikut konkursil osalenud toodetest ning nemad valisid oma lemmikmahetooteks Metsavenna Turismitalu praejuustu. Palju hääli said ka Pajumäe Talu kohupiimakreem tatramüsliga ja Linnamäe Lihatööstuse aaveise antrekoodi steik.