Otepääl algas lumetootmine

Otepää kesklinnas asuvas talvepargis Otepää Winterplace käivitati lumekahurid juba eelmisel neljapäeval. Talvepargi juhataja Siim Kalda sõnul on lumetootmine hetkel täies hoos ja talvepark on plaanis avada esimeseks advendiks. «Selleks ajaks on tuubirajad, karusell ja kelgumägi – kõik pargiatraktsioonid avatud. Loodame ka uisuväljaku esimeseks advendiks valmis saada. Tundub, et talv tuleb sellel aastal ikka õigel ajal. Kui ilma vähegi on, saame kogu lumevaru nädala lõpuks valmis teha,» lisas Kalda.