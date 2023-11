Suitsuandurite kontroll tõi ka trahvid kaela

Päästeameti teatel peab igas kodus olema vähemalt üks töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Suuremates elamutes on tungivalt soovitatav paigaldada andureid mitu. Lisaandur peaks olema igal korrusel ja korruseid ühendava trepi juures või trepikojas. Kasu on andurist ka eri tubasid ühendavas koridoris. Kööki anduri paigaldamisel on kasulik jälgida, et see ei oleks liialt pliidi või muu köögiseadme lähedal, kust tekkiv aur asjata häiret käivitama hakkaks.